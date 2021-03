Il cannone centra il pollaio e il web impazzisce di ironia

A Vivaro (Pordenone), un carro armato ha sbagliato manovra, tanto che per aver sparato nella direzione opposta con il cannone ha centrato in campagna un pollaio. Gli allevatori se ne sono accorti solo la mattina dopo, in quanto non ci sono stati grandi rumori o incendi, ma sono morte molte galline e c’erano i muri crollati, non capendo cosa fosse accaduto hanno quindi chiamato i Carabinieri.

Come da verbale ai militari è bastato un sopralluogo per capire in quanto nella notte si era svolta una esercitazione della Brigata Pozzuolo del Friuli insieme al Genova Cavalleria e i Lagunari di Venezia. Di fronte a questo fatto quindi i social hanno dato il meglio di sè con ironia e con sagacia, in una serie di vignette che, in periodo di pandemia, sono un toccasana e vi presentiamo di seguito.



















VIGNETTE

Le vignette non vogliono essere offensive verso chi svolge quotidianamente un lavoro serio ed onesto per lo Stato, ma una specie di omaggio per una faccenda tutto sommato finita senza gravissimi fatti.