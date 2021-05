Vaccini. Al via, da domani sera, le prenotazioni per gli over 50. Segnana: “altro passo importante per un Trentino Covid-free”

Da domani sera si apre alle prenotazioni del vaccino anche ai nati dal 1967 al 1971. La conferma è arrivata a margine della conferenza stampa dedicata al piano strategico dell’Azienda sanitaria.

“Un altro passo importante – ha commentato l’assessore Stefania Segnana – per raggiungere il più in fretta possibile l’obiettivo di un Trentino Covid-free. Stiamo puntando, anche attraverso una campagna informativa, sulla sensibilizzazione dei nostri concittadini che invitiamo ad aderire responsabilmente a questo invito, supportato anche dai dati che dimostrano come l’immunizzazione stia dando risultati molto positivi”.

Le dosi saranno somministrate nelle sedi vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. E’ possibile vaccinandosi anche dai medici di medicina generale che aderiscono alla campagna vaccinale.

Alcuni consigli utili. Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, una volta ottenuto l’appuntamento, di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati (scaricabili anche dal sito Apss).

Si raccomanda di presentarsi puntuali all’appuntamento (ma non più di cinque minuti prima). Chi ha scelto di vaccinarsi al drive through di Trento sud dovrà recarsi all’appuntamento in macchina e indossare una maglietta a manica corta per facilitare la somministrazione.