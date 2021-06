Premio giovani ricercatori dell’Euregio: c’è tempo fino al 15 giugno

Le candidature sono aperte a ricercatrici e ricercatori under 35, abstract per mail a info@euregio.info

C’è tempo fino al 15 giugno per candidarsi al Premio giovani ricercatori dell’Euregio, finanziato dalle Camere di commercio dei tre territori dell‘Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Il tema quest’anno è legato all’Europe’s Green Transition – The Climate Opportunity. Le candidature sono aperte a ricercatrici e ricercatori under 35. I candidati sono invitati a presentare un abstract in inglese della loro ricerca a info@euregio.info.

La rosa di ricercatori e ricercatrici verrà invitata alle Giornate del Tirolo del Forum Europeo di Alpbach, che si terranno il 21 e 22 agosto 2021. In questa occasione le giovani ricercatrici e ricercatori dell’Euregio avranno modo di presentare il proprio lavoro oltre a sviluppare lo scambio di idee con scienziate e scienziati rinomati e leader politici.

Il giovane con il miglior progetto riceverà 5.000 euro. 2.500 euro saranno assegnati al secondo posto, mentre un premio di 1.000 euro sarà assegnato al terzo posto. L’invito a presentare proposte può essere trovato all’indirizzo:

http://www.europaregion.info/downloads/JungforscherInnenpreis-2021_IT_final.pdf