Lavoro: Papa Francesco ha incontrato oggi il Segretario Generale della Cisl Luigi Sbarra

Papa Francesco è per la Cisl, sindacato aconfessionale ma saldamente ispirato ai valori della dottrina sociale della Chiesa, un punto di riferimento costante in questo nostro tempo segnato in tutto il pianeta dalle gravi conseguenze economiche e sociali a causa della pandemia. Abbiamo l’esigenza di mettere al centro il tema del lavoro, della sua dignità e sicurezza, affrontando il problema grave della disoccupazione, dell’aumento della povertà e delle diseguaglienze sociali attraverso il dialogo e la concertazione virtuosa tra le istituzioni ed i corpi sociali.