L’assemblea nazionale dei giovani monarchici per discutere del futuro della loro generazione

La gravità della situazione politica, economica e sociale nel momento storico che viviamo è fonte di particolare preoccupazione per il Fronte Monarchico Giovanile Giovanile, così come per tutti i giovani ai quali oggi s’impone un forte impegno per tracciare un futuro di crescita e di sviluppo al quale questa generazione non può e non vuole essere marginale nella vita sociale e politica dell’Italia.



I giovani monarchici, pertanto, si riuniscono per discutere del futuro il 9 aprile 2022 a Napoli in Via Santa Lucia 58, nei pressi del ristorante da Ettore, alle ore 9:00, per la loro Assemblea Nazionale, che definirà anche l’assetto della dirigenza associativa sul territorio nazionale, allo scopo di affrontare al meglio le sfide che attendono i giovani italiani.

Il Commissario Nazionale F.M.G.

Amedeo Di Maio