L’Ucraina non sarà in grado di vendere le sue scorte di grano, il nuovo raccolto rischia di essere distrutto

Le scorte di grano dell’Ucraina sono ancora piene del raccolto dell’anno scorso e il paese non ha la capacità di immagazzinare il raccolto di quest’anno, anche se il raccolto sarà inferiore rispetto agli anni precedenti a causa della guerra, ha affermato martedì il Programma alimentare mondiale (WFP).

Il coordinatore dell’emergenza del WFP Ucraina, Jakob Kern , ha detto a Reuters che si stima che circa il 20 per cento delle aree seminate dell’Ucraina non sarà raccolto a luglio. Inoltre, le piantagioni primaverili sono un terzo più piccole del solito.

L’Ucraina è il quinto esportatore mondiale di grano e uno dei tre maggiori in termini di semi di mais, orzo e girasole.

Nel 2021, l’Ucraina ha prodotto circa 40 milioni di tonnellate di grano. L’Ucraina ha prodotto un totale di circa 50 milioni di tonnellate di semi di mais, orzo e girasole.

La stragrande maggioranza della produzione di grano dell’Ucraina è stata tradizionalmente esportata, a un tasso mensile fino a 6 milioni di tonnellate. Tuttavia, le esportazioni sono state via mare e ora la marina russa ha bloccato l’accesso dell’Ucraina al Mar Nero.

Secondo il WFP Kern, il grosso problema di quest’anno è come portare le scorte di grano dell’anno scorso sul mercato mondiale. Le scorte dovrebbero essere svuotate in un modo o nell’altro per fare spazio al raccolto di quest’anno. Al momento, sembra che alla fine dell’estate saranno esaurite fino a 15 milioni di tonnellate di grano.

Inoltre, le scorte dovrebbero essere autorizzate a vendere in modo che gli agricoltori abbiano prima i soldi per gestire il raccolto di quest’anno e poi i soldi per acquistare semi e fertilizzanti per la prossima stagione della semina.

L’esaurimento delle scorte di grano in Ucraina a causa della guerra di aggressione lanciata dalla Russia ha fatto aumentare il prezzo del cibo in tutto il mondo. Secondo Kern, il WFP attualmente deve spendere 65 milioni di euro in più al mese per acquistare la stessa quantità di cibo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.