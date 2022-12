Anche Giorgia Meloni ha addobbato la casa in vista del Natale

Ha mantenuto fede alla tradizione, Giorgia Meloni, che ha aspettato l’8 dicembre per fare l’albero di Natale in casa. Ad addobbare l’abete insieme a lei la figlia Ginevra, di 6 anni. Non compare nella foto il papà della piccola e compagno del Premier, Andrea Giambruno, che ha accompagnato nella serata di ieri questa alla Prima della Scala a Milano. Probabilmente è l’autore dello scatto famigliare.

Nella foto pubblicata su Instagram la bambina è ripresa di spalle, mentre guarda con stupore l’albero rosa e argento, la Presidente del Consiglio invece sistema gli ultimi dettagli. Sul volto un sorriso speciale che solo la sua bambina riesce a regalarle.

“Buona festa dell’Immacolata a ciascuno di voi” scrive nel post e per una giornata si gode il calore familiare. Per Giorgia Meloni il Natale inizia in famiglia, anche se gli impegni istituzionali sono serrati.

Nessun albero di Natale fatto in famiglia per Matteo Salvini che ha preferito mostrarsi in foto in Piazza Duomo a Milano anche per rimarcare – dopo gli ultimi fatti avvenuti in casa Lega – la vicinanza del Vicepremier al Nord.