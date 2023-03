Olimpiadi, pubblicata la gara per i trampolini di Predazzo

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha pubblicato la gara per l’adeguamento dei trampolini che saranno la sede del salto con gli sci per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il bando, dal valore di quasi 17 milioni di euro, riguarda la progettazione esecutiva e i lavori di miglioramento dello stadio del salto “Giuseppe Dal Ben” in località Stalimen.

“Siamo nella fase di partenza di uno degli interventi principali per gli impianti che ospiteranno le competizioni previste in Trentino nell’ambito del grande evento internazionale” commenta il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. “La riqualificazione dello stadio del salto è un’opera di assoluta rilevanza, che consentirà di rendere le strutture di Predazzo adeguate ai più moderni standard olimpici. Un investimento che costituirà una ricaduta positiva nel tempo, a beneficio della comunità e del rapporto tra sport e territorio”.

Per l’assessore provinciale a sport e turismo Roberto Failoni, “si procede in linea con il cronoprogramma verso l’avvio del cantiere che consentirà di realizzare un fiore all’occhiello per il Trentino e un punto di riferimento per le competizioni della disciplina. Un’infrastruttura che contribuirà assieme agli altri interventi previsti per le Olimpiadi a rendere il Trentino ancora più attrattivo dal punto di vista sportivo e turistico”.

L’importo complessivo di appalto, da assegnare tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è di 16.771.815,04 euro.Il progetto è stato curato dal Comune di Predazzo con il supporto di APOP – Servizio Opere civili della Provincia, che si occuperà della fase di realizzazione dei lavori. È stato inoltre concordato con il Cio e la Federazione sportiva cui fa riferimento l’attività del salto con gli sci e approvato dal Consiglio comunale, e ha quindi preso atto di alcune esigenze emerse proprio a seguito del confronto con Cio e Federazione sportiva.Previsto il rifacimento dei due percorsi di salto, con annesse strutture di servizio. Al termine dei lavori lo stadio sarà dotato di due nuovi trampolini HS143 e HS109 (HS sta per Hill Size più la lunghezza in metri che indica la dimensione del trampolino), al posto delle attuali strutture di 134 e 106 metri.Questi i termini di esecuzione previsti:

– il progetto esecutivo deve essere redatto entro 100 giorni naturali e consecutivi

dalla data di sottoscrizione del contratto;

– il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 450 giorni naturali consecutivi dal verbale di consegna dei lavori;La scadenza per la presentazione delle offerte è il 16 maggio 2023.