Orsa JJ4: favorevoli o contrari alla sospensione dell’ordinanza da parte del TAR?

Il TAR ha appena bloccato l’ordinanza di esecuzione dell’orsa JJ4, che era stata emessa dal Presidente Fugatti per permettere la cattura e l’abbattimento dell’animale ritenuto pericoloso per la popolazione. Questa decisione è stata presa dopo numerose proteste da parte di associazioni animaliste e di ambientalisti che avevano espresso il loro malcontento per la possibile azione contro JJ4, che rischiava di essere privata della vita.

Questa decisione ha fatto molto discutere e ha diviso l’opinione pubblica in due: da un lato ci sono tutti coloro che sostengono l’idea che la vita degli animali deve essere tutelata e che l’abbattimento dell’orsa sarebbe stato, in ogni caso, una soluzione estrema e ingiusta.

Dall’altro lato, invece, ci sono coloro che sostengono che la messa in sicurezza della popolazione deve venire prima di ogni altra cosa, e che l’abbattimento dell’animale è l’unica soluzione praticabile per garantire la sicurezza della popolazione.

La decisione del TAR ha aperto un dibattito molto intenso sulla questione dei conflitti tra animali selvatici e popolazioni locali, soprattutto nelle regioni montuose dell’Italia. Adesso, la questione della orsa JJ4 è in sospeso e non si sa ancora quale sarà il futuro dell’animale.

Qual è la vostra opinione sulla questione dell’orsa JJ4? Siete d’accordo con la decisione del TAR di bloccare l’ordinanza di esecuzione o pensate che l’abbattimento fosse giustificato?

