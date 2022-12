Sondaggio: Comitato Nord, a sostegno o contro la Lega?

Nei giorni scorsi, è stato presentato il progetto Comitato Nord, il soggetto politico voluto da Umberto Bossi e attualmente guidato dall’europarlamentare Angelo Ciocca con lo scopo di riportare il focus della Lega sul Nord, a differenza della “politica nazionale” condotta da Matteo Salvini nei suoi anni da segretario federale.

“Comitato Nord non è un’operazione per sfasciare la Lega” ha assicurato Angelo Ciocca, europarlamentare pavese e organizzatore della giornata costitutiva del Comitato che si è tenuta proprio in provincia di Pavia lo scorso 3 dicembre. “L’obiettivo di Bossi – prosegue – è quello di recuperare la militanza e gli esponenti amministrativi validi che abbiamo perso e dobbiamo assolutamente recuperare. L’obiettivo del Comitato Nord è di diventare un collante per tenere all’interno della Lega tutte le persone che abbiamo perso negli ultimi mesi“.

Negli ultimi giorni, però, il gruppo consiliare della Lega in Consiglio regionale lombardo ha visto la fuoriuscita di tre consiglieri che hanno così costituito il gruppo Comitato Nord. Se questo potesse sembrare però uno scisma, va subito detto che i consiglieri hanno assicurato il sostegno al Presidente della Lombardia Attilio Fontana, rimasto nella Lega.

Quale sarà quindi il ruolo di Comitato Nord? Sarà un volano per la Lega per recuperare i voti territoriali al Nord Italia oppure un veicolo per detronizzare Salvini prosciugando altri voti alla Lega?

