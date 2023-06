Termo-ossidazione dei rifiuti a Pergine. Interviene Rossato (FdI)

La notizia riguardante la possibile realizzazione di un impianto di termo-ossidazione dei rifiuti in Viale dell’Industria a Pergine ha suscitato la preoccupazione di molti residenti della zona. Non a caso, una petizione popolare ha raccolto oltre mille firme di persone che si oppongono alla localizzazione dell’impianto in una zona già densamente abitata e vicina a strutture sensibili come le scuole dell’infanzia.

In questo contesto, risulta di fondamentale importanza che la qualità dell’aria sia monitorata con attenzione, al fine di rilevare eventuali incrementi della concentrazione di sostanze potenzialmente tossiche. Tale monitoraggio dovrebbe essere condotto prima dell’inizio di qualsiasi attività dell’impianto, in modo da avere un’istantanea della situazione prima e dopo l’avvio delle operazioni.

Come segnala il Consigliere di Fratelli d’Italia, Katia Rossato, già durante la discussione avvenuta nella III Commissione Provinciale, era emerso il problema della localizzazione dell’impianto in una zona così delicata e densamente abitata. Sebbene il parere espresso dalla Commissione non fosse vincolante, sarebbe stato opportuno tenerne conto e valutare con attenzione le relative implicazioni.

Invece, sembra che ci sia stata reticenza a installare una centralina mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria e a rispondere alle richieste di trasparenza provenienti dai cittadini, come evidenziato dalle dichiarazioni dell’Assessore Provinciale all’Ambiente.

La questione sollevata dal Consigliere Katia Rossato riguarda quindi non solo la salute dei cittadini che vivono nella zona, ma anche la necessità di una maggiore apertura e vicinanza dei rappresentanti politici alle esigenze del territorio. Alcune problematiche, come quella in questione, richiedono una valutazione attenta, trasparente e condivisa con i cittadini, al fine di trovare una soluzione che tuteli i diritti di tutti gli interessati.