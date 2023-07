Estate 2023. Federconsumatori: “Per una famiglia di 4 persone, una settimana al mare, costa il 19% in più rispetto al 2022”

E' iniziato con queste parole l'intervento con il quale Federconsumatori, l'Associazione a tutela di consumatori e utenti, ha voluto trattare il tema dell'Estate e delle vacanze estive degli italiani.

“Entra sempre più nel pieno la stagione estiva e per molti si avvicina, tra rinunce e sacrifici, l’atteso appuntamento con le vacanze: i cittadini che partiranno saranno circa il 39%. In molti, oltre il 52% di chi partirà, opterà per un soggiorno “ridotto” di 3-5 giorni, magari presso amici o parenti”.

Federconsumatori, proseguendo nel suo intervento, ha anche specificato come tale prudenza sia dovuta, da un lato, dalla poca disponibilità economica, dall’atro, invece, dal rincaro generalizzato dei prezzi che ha spinto al rialzo tutti i costi delle vacanze. Aggiungendo poi come venga confermato il trend a rimanere entro i confini nazionali (sarà la scelta di 2 italiani su 3) e a prediligere località balneari, tuttavia, il costo più contenuto di una vacanza in montagna induce sempre più italiani ad optare per soggiorni ad alta quota.

“Dal monitoraggio effettuato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori emerge infatti che, per un nucleo familiare composto da due adulti e due minori, il costo complessivo per una vacanza di sette giorni in una località balneare è di 5.781,24 € (con un aumento del +19% rispetto al 2022), mentre la spesa per un soggiorno della stessa durata in montagna è di 4.482,54 € (+9% rispetto al 2022), con un risparmio del 22% rispetto alla vacanza al mare” ha specificato ulteriormente l’associazione.

Federconsumatori ha poi reso noto che, chi sceglierà, invece, la vacanza in crociera spenderà 6.806,43 € per una famiglia di 4 persone, con un rincaro del 21% rispetto al 2022.