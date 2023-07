Caldonazzo: rinvenute 5 dosi di eroina  

Droga rinvenuta nei controlli effettuati sul lago di Caldonazzo dai Carabinieri. Con l’arrivo della stagione estiva, i luoghi turistici, in particolare i laghi, si popolano di persone alla ricerca di relax e svago. Questo flusso di turisti, che include sia coloro che trascorrono solo una giornata che coloro che preferiscono soggiornare più a lungo in campeggi o strutture ricettive, richiede un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine.

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Borgo Valsugana, insieme ai Carabinieri della stazione di Caldonazzo, hanno preso parte a una serie di controlli sul territorio, cercando di mescolarsi tra la folla dei bagnanti in abiti civili. Questa iniziativa ha portato a dei risultati significativi in termini di contrasto allo spaccio di droga.

Durante uno dei controlli, i Carabinieri hanno fermato due giovani, di cui uno è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish. Successivamente, un pregiudicato è stato fermato mentre stava fumando uno spinello di marijuana dai Carabinieri di Caldonazzo. Ancora, i Carabinieri del nucleo operativo hanno notato un odore insolito durante una passeggiata lungo le rive del lago. Dopo ulteriori verifiche, è emerso che l’odore era riconducibile all’eroina. Un 28enne italiano è stato trovato in possesso di 5 dosi di eroina, 1 dose di hashish e 1 dose di marijuana, che stava tranquillamente fumando in compagnia di una donna.

Questi episodi, che coinvolgono persone di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza. Oltre alle possibili conseguenze penali, l’uso di droghe potrebbe avere implicazioni anche per la patente di guida.

La Compagnia di Borgo Valsugana ha intensificato i controlli giornalieri non solo nelle zone lacustri di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Levico, ma anche nell’intera area circostante. Questo dimostra l’attenzione crescente che le forze dell’ordine prestano a questo fenomeno e il loro impegno nel garantire la sicurezza e il benessere dei turisti e dei residenti nella zona.

È importante sottolineare che questo problema ha risvolti sia amministrativi che penali. Gli esiti delle analisi condotte in laboratorio specializzato potrebbero comportare conseguenze legali ancora più gravi per coloro che vengono trovati in possesso di droghe.

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento del flusso turistico, è fondamentale che le forze dell’ordine mantengano alta la vigilanza per contrastare efficacemente fenomeni come lo spaccio di droga. Solo così si potrà garantire una stagione estiva serena e sicura, in cui i turisti possano godersi appieno le bellezze dei laghi e della natura circostante.