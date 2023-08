Migranti. Parla l’ex sindaco di Lampedusa: “politica e media non ne parlano, ma sbarchi continuano e situazione è peggiorata”

Salvatore Martello, ex sindaco di Lampedusa, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene”, condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus per parlare della situazione della cittadina siciliana in relazione agli sbarchi di migranti.

Entrando nel vivo della questione degli sbarchi a Lampedusa, l’ex Sindaco di Lampedusa ha affermato: “Da quello che fanno capire i media e la politica sembra che a Lampedusa non sbarchi più nessuno, invece ogni giorno, quando è bel tempo, sbarcano 1500-2000 persone. Stamattina ci sono 2500 persone nell’hotspot che non sono potute partire causa maltempo”.

E ancora: “Abbiamo i naufragi, i soccorsi, le scene sono sempre le stesse, però il numero di sbarchi è aumentato in maniera esponenziale. Ci hanno fatto credere che con gli accordi di Tunisi fosse tutto risolto, invece non è così. Le cose cambiano in peggio. Due giorni fa ci sono state 40 barche intercettate, a terra ne sono state portate solo 2-3, tutto il resto è affondato o galleggiante nel Mediterraneo”.

Infine, concludendo, Salvatore Martello ha parlato delle difficoltà a cui vanno incontro i pescatori della città siciliana: “Nessuno parla del disagio dei pescatori di Lampedusa, della sicurezza che c’è al mare. C’è tutta una serie di cose collegate a cui non viene neanche fatto accenno. In Africa continuano a scoppiare delle guerre e le persone continueranno a scappare”.