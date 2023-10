Elezioni provinciali, sul sito PAT i risultati in tempo reale

Elezioni-2023 è il sito istituzionale per i risultati delle elezioni provinciali 2023, raggiungibile a questo indirizzo: https://www.elezioni-2023.provincia.tn.it. Nel giorno del voto, domenica 22 ottobre, sul portale saranno visibili gli aggiornamenti con i dati dell’affluenza alle ore 11, 17 e 22. Lunedì 23 ottobre, giorno dello spoglio delle schede, saranno invece pubblicati in tempo reale i risultati mano a mano che procedono le operazioni di scrutinio che iniziano alle ore 7.

Sul portale lunedì, presumibilmente a partire dalla mattinata, saranno consultabili i risultati in base alle diverse tipologie: i voti dei candidati e delle candidate alla carica di presidente della Provincia, delle liste e delle preferenze per ciascun candidato/a consigliere, contestualmente alla distribuzione dei seggi e alla composizione del nuovo Consiglio.

I dati sull’affluenza e i risultati saranno sempre selezionabili per singolo comune o comunità di valle o per il totale provinciale.

Si ricorda che i risultati pubblicati sul sito sono da considerarsi ufficiosi e diverranno definitivi una volta avvenuta la proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale.

Il sito è realizzato in collaborazione con Trentino Digitale.

www.elezioni-2023.provincia.tn.it

FAC SIMILE SCHEDA