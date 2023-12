Nuovo ospedale universitario. Fugatti: “risposta così ampia è già di per sé ottimo segnale”

Ad affermarlo è stato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commentando la recente notizia della presentazione di 8 candidature alla manifestazione di interesse

“Una risposta così ampia ed articolata è già di per sé un ottimo segnale. Indice di una certa vitalità nel mondo imprenditoriale, ma al tempo stesso vogliamo leggerla come una volontà di dare un contributo alla realizzazione di un’opera che il nostro territorio sta aspettando oggettivamente da troppo tempo”.

Ad affermarlo è stato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commentando la recente notizia della presentazione di 8 candidature alla manifestazione di interesse promossa da APAC per la realizzazione del nuovo Polo sanitario ed universitario del Trentino.

Sulla vicenda, Maurizio Fugatti ha poi ulteriormente aggiunto: “Ringrazio le strutture ed in particolare il commissario Tita al quale spetta il compito di istruire al più presto i prossimi passi di un iter certo non semplice. Tuttavia le premesse per proseguire con determinazione e costanza ci sono, come pure l’aspettativa di disporre di un’infrastruttura che sia davvero modello assistenziale e di ricerca altamente innovativo”.

Nello specifico, accanto all’ospedale vero e proprio infatti è prevista la realizzazione della cosiddetta “Cittadella della Formazione” in cui confluiranno sia la Scuola di Medicina che le diverse Scuole delle Professioni Sanitarie.

“Un unico grande progetto certamente ambizioso, ma necessario per affrontare con gli strumenti e la programmazione più adeguati le difficili sfide che già stiamo affrontando in un settore – quello della salute – in cui i cittadini ripongono giustamente le loro più alte aspettative” ha infine concluso il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)