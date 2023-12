Benzina. Coldiretti: “Prezzo ai minimi salva spese degli italiani”

"Il contenimento del prezzo della benzina è destinato ad avere un importante effetto positivo sulla spesa in un Paese come l’Italia dove l`88% dei trasporti commerciali avviene su gomma".

“Il contenimento del prezzo della benzina è destinato ad avere un importante effetto positivo sulla spesa in un Paese come l’Italia dove l`88% dei trasporti commerciali avviene su gomma”.

Ad affermarlo è stata Coldiretti nel commentare la discesa del prezzo della benzina sotto la soglia di 1,8 euro/litro, toccando un nuovo minimo dell’anno, ma in discesa è anche il gasolio.

A beneficiarne – sottolinea la Coldiretti – è l’intero sistema agroalimentare dove i costi della logistica arrivano ad incidere attorno ad 1/3 sul totale dei costi per frutta e verdura. Il contenimento dei costi energetici è importante per frenare l’inflazione e sostenere la ripresa per l’effetto diretto ed indiretto che ha sui consumi delle famiglie.

Un effetto importante sul potere di acquisto in una situazione in cui il carrello della spesa per i prodotti alimentari da consumare in casa, nei primi nove mesi del 2023 è costato agli italiani il 9,2% in più rispetto ai primi nove mesi del 2022, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati dell’Osservatorio sui consumi alimentari Ismea-NielsenIQ.