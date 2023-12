Sci. Federica Brignone a NPG: “Non esiste la fortuna, il lavoro paga”

Successivamente, Federica Brignone ha poi affermato: "Riti prima della partenza? Nessuno, non esiste la fortuna, il lavoro paga

Federica Brignone è stata ospite di Rai Radio2 nel corso del programma “Non è un Paese per Giovani”, condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30 per raccontare, tra le varie, di sé e della sua vita da atleta.

La sciatrice italiana ha raccontato: “Rivedere le gare quando torno a casa? No, si fanno lavatrici, si sistema e poi è già ora di ripartire. Ora sono stata tre giorni a casa, vivo in Valle d’Aosta. Quando qualcuna mi sorpassa non sorrido, mi si legge tutto in faccia”.

E ancora, parlando delle esultanze dopo una gara: “Se devo esultare esulto, non lo faccio in faccia alle mie avversarie, se qualcuno mi ha battuto gli faccio i complimenti, se qualcuno mi sopravanza accetto, ma non riesco di sicuro a nascondere le mie emozioni.”

Successivamente, Federica Brignone ha poi concluso: “Non ho tatuaggi, non mi piacciono. Riti prima della partenza? Nessuno, non esiste la fortuna, il lavoro paga se ho fatto le cose giuste, anche se certe volte non funziona comunque, ovviamente ho le mie routine prima della gara, ma non è che se non faccio un gesto particolare accade qualcosa. Ogni volta è diversa”