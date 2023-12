Berlusconi: Personaggio dell’Anno per la redazione di Secolo Trentino

Quale personaggio dell’anno per la redazione di Secolo Trentino? Dopo un’attenta valutazione di possibili candidati è stata scelta la figura di Silvio Berlusconi, noto imprenditore, filantropo e politico italiano, che ci ha lasciati lo scorso giugno.

Berlusconi, nato il 29 settembre 1936, è stato un personaggio di spicco nella storia recente italiana, servendo come Primo Ministro in quattro governi dal 1994 al 2011. Una figura visionaria e che nella sua divisività è riuscito a rappresentare al meglio i sogni degli italiani a partire dagli anni ’70 quando diede vita al progetto di Milano 2 e in seguito di Milano 3. Il suo capolavoro dal punto di vista imprenditoriale fu la creazione del Gruppo Mediaset e la sua capacità di proporre un modello alternativo di televisione in un’epoca caratterizzata dal monopolio RAI. Quanto fatto poi con il Milan è stato emblema della sua mentalità vincente. Dal 20 febbraio 1986 al 13 aprile 2017 il Milan è stato il suo gioiellino. Salvato il Milan dal fallimento nel 1986, Silvio Berlusconi ne ha mantenuto la proprietà per 31 anni, di cui 20 da presidente, e lo ha condotto a grandi successi.

Se però uno parla di Berlusconi non può non citare il suo impegno politico che è iniziato con la creazione del centrodestra e con Forza Italia nel 1994, una coalizione e un partito che hanno segnato la storia del nostro Paese ancoraggi proprio grazie alla sua lungimiranza politica. Un’importanza politica che non è mai venuta meno e che ha contraddistinto la sua azione politica fino a pochi giorni prima della sua morte.

La scelta di Berlusconi come personaggio dell’anno riflette il suo impatto duraturo sulla società italiana, sia come imprenditore che come politico. Nonostante le controversie, il suo contributo alla società italiana è indiscutibile ed è proprio per questo che è stato scelto lui da parte della redazione di Secolo Trentino come personaggio dell’anno.