Kate Middleton in ospedale. Stop a impegni sino a Pasqua

La notizia è stata un fulmine a ciel sereno, ma Kate Middleton, principessa del Galles, è ricoverata in ospedale dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico martedì e dovrebbe rimanere lì fino a due settimane. A dare la notizia Kensington Palace.

La principessa Kate, 42 anni, è stata ricoverata alla London Clinic per la prevista procedura addominale, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli. Il palazzo ha detto che non condividerà le sue informazioni mediche private di dominio pubblico.

La principessa aveva un diario completo a dicembre e non c’erano indicazioni che lei stesse male durante le apparizioni pubbliche. Si prevede che rimarrà nell’ospedale privato per 10-14 giorni prima di tornare a casa per continuare la sua guarigione.

Si prevede che la principessa non riprenderà le sue funzioni pubbliche fino a dopo Pasqua sulla base degli attuali consigli medici, ha detto il palazzo, rivelando cosa ci aspetta in una dichiarazione pubblicata sui social media.

“Sua Altezza Reale la Principessa di Galles – vi si legge – è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che ella torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua”, conferma il comunicato, ribadendo che la prognosi postoperatoria prevede un ricovero di durata prevista fra “i 10 e i 14 giorni”.

La BBC ha comunicato anche che re Carlo III si recherà in ospedale la prossima settimana per curare un ingrossamento della prostata. Buckingham Palace, come affermato dalla BBC, ha affermato che le condizioni del re non sono preoccupanti ma che sarà sottoposto a una “procedura correttiva”. Gli impegni pubblici del sovrano saranno rinviati per un breve periodo di recupero, ha fatto sapere il palazzo.