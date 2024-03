Occhio al cervello. Lo screening cognitivo e motorio gratuito al Centro Riabilitazione neurocognitiva dell’Università di Trento

La salute dei neuroni diventa, quindi, una precondizione per la qualità di vita individuale, per il sistema sanitario e per la società nel suo complesso. Come emerge da ormai numerosi studi internazionali, la strada per mantenere il cervello attivo passa soprattutto dalla prevenzione.

Linguaggio, capacità di apprendimento, memoria. E ogni tipo di movimento, dai più vitali come respirare e deglutire al più impercettibile, come può essere un battito di ciglia. Tutto dipende dal cervello. E quando qualche danno ne compromette la funzionalità, per una persona l’autonomia si riduce e per lei e familiari ogni cosa si complica.

Anche per questo, lo slogan “Prevenire è meglio che curare”, è stato scelto come titolo della proposta di uno screening cognitivo e motorio gratuito organizzato a Rovereto durante la Settimana internazionale del cervello (11-17 marzo 2024).

Per effettuare l’esame il Centro di Riabilitazione neurocognitiva (Cerin), che fa parte del Centro interdipartimentale Mente/Cervello (Cimec) dell’Università di Trento, in collaborazione con la società benefit Euleria Health, mette a disposizione della cittadinanza il proprio gruppo di esperti ed esperte. Le attività si svolgeranno nella sola giornata di mercoledì 13 marzo dalle 16 alle 19 al Cerin di Rovereto (Via Matteo del Ben, 5/b). Disponibilità fino a esaurimento dei posti. Per partecipare è necessario inviare una mail a cerin.online@unitn.it

Ogni appuntamento dura circa 40 minuti e si articola in un colloquio con il/la neurologo/a del centro, un test cognitivo e alcune prove motorie con l’uso di sensori. Sarà, inoltre, possibile ricevere qualche consiglio per mantenersi in salute e in forma con uno stile di vita sano.

La Settimana del cervello è un evento internazionale, lanciato dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, creato per concentrare l’attenzione sulle scienze del cervello e sull’importanza della ricerca in questo ambito. Dalla prima edizione nel 1996 negli Stati Uniti a oggi ha coinvolto oltre 7mila partner in 117 paesi. Si svolge ogni anno nel mese di marzo.