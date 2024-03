Al via la nuova Giunta regionale per il Trentino-Alto Adige

Questa mattina Arno Kompatscher ha firmato il decreto per l’assegnazione delle deleghe alla giunta regionale per il Trentino-Alto Adige. Il Presidente si è riservato le seguente competenze: le normative di attuazione; i rapporti con gli organi dello Stato e con organismi interregionali, nazionali ed europei; gli affari istituzionali; le applicazione dei principi di trasparenza, di partecipazione, di semplificazione e di autocertificazione e in materia di protezione dei dati personali; le forme di cooperazione tra le due Province autonome in accordo con la Vicepresidente sostituta del Presidente; le partecipazioni in enti e società di capitali; l’attuazione della delega delle funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari; le funzioni regionali in materia di Giudici di Pace; il Bollettino ufficiale; l’ordinamento del servizio antincendi, degli enti di credito a carattere regionale, dei Libri fondiari e della cooperazione e l’ordinamento delle Camere di Commercio.

Alla Vicepresidente e sostituta del Presidente della Giunta regionale per il Trentino-Alto Adige Giulia Zanotelli vanno il bilancio; l’ordinamento degli uffici regionali e del personale; patrimonio e digitalizzazione e le forme di cooperazione tra le due province autonome in accordo con il Presidente.

Al Vicepresidente e assessore Franz Thomas Locher vanno l’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, comprese le istituzioni di nuovi comuni e modifiche alle loro circoscrizioni e denominazioni; l’ordinamento del personale dei comuni, le iniziative popolari e referendum per le leggi regionali; le elezioni dei consiglio comunali; l’ordinamento degli enti pararegionali; i contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici nell’ambito del territorio regionale; l’espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale.

All’assessore Angelo Gennaccaro vanno gli interventi ai sensi del Testo Unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale relativamente alla valorizzazione delle minoranze etniche e gli interventi a favore delle popolazioni dei paesi extracomunitari.

All’assessore Carlo Daldoss vanno gli interventi a favore della famiglia nel campo della previdenza integrativa e delle assicurazioni sociali; interventi a sostegno della previdenza complementare volti a incentivare e sostenere lo sviluppo delle prestazioni pensionistiche aggiuntive; Pensplan e pensione complementare; l’ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e l’ordinamento degli enti previdenziali sanitari.

L’assessore Luca Guglielmi avrà la delega in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.