Lettere al giornale: quanto valgono i sondaggi?

I sondaggi valgono quello che valgono, soprattutto con le elezioni così lontane, però ci sono cose eclatanti sotto gli occhi di tutti. Ovviamente di tutti quelli che non hanno le fette di salame come occhiali. Letta, poverino, non ci ha capito nulla, e dice stupidaggini a raffica. L’ultima “il governo Draghi è il governo del PD”. Se questo è il meglio che sanno esprimere, sono messi molto male. Il M5S, oramai ha sfondato il muro del ridicolo, con questo Conte che non di capisce cosa sia. Sarà pure in pectore ma oramai puzza di andato a male. Il resto della sx, sembra composta da desperados. Quindi è credibile che i sondaggi la diano per calante. La dx pur essendo miserella, oggettivamente miserella, fa un po’ meno schifo della sx. Quindi alle prox politiche è pensabile che stravinca. Per fare che, lo vedremo, con una buona dose di pessimismo.

Felice Antonio Vecchione

Movimento “Italia Insieme”