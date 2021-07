CAMORRA, MELONI: FDI AL FIANCO DI DON MAURIZIO PATRICIELLO, GOVERNO E ISTITUZIONI FACCIANO SENTIRE PRESENZA DELLO STATO

“Al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, chiude il campo estivo organizzato da Don Maurizio Patriciello per i bimbi e i ragazzi del quartiere. Purtroppo, la decisione è stata presa dopo l’ennesima “stesa”, spari all’impazzata senza un obiettivo preciso che le cosche criminali usano per affermare il loro predominio sul territorio. Fratelli d’Italia è al fianco di Don Maurizio, che rappresenta un presidio di legalità e rinascita in un territorio infestato dalla camorra e che si batte in modo instancabile per offrire ai giovani un’alternativa. Il Governo e le Istituzioni facciano sentire con forza la presenza e la vicinanza dello Stato. Forza Don Maurizio, non mollare. Siamo al tuo fianco”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.