Ballando con le stelle, Lucarelli al fidanzato Biagiarelli: “Vorrei mi prendessi così anche a casa”

“Capisco il giochino di doverlo massacrare ogni volta, però stasera è un po’ eccessivo. Dire che è meccanico questa volta mi sembra profondamente ingiusto, francamente vorrei che ogni tanto mi prendessi così anche a casa, non ho mai avuto questo onore. Stasera è stato veramente molto bello, avete funzionato tanto insieme”, sono state queste le parole usate da Selvaggia Lucarelli in merito alla esibizione a Ballando con le Stelle del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli che ha svolto un tango molto sensuale con la sua istruttrice.

Mariotto ha avuto da ridire e non ci è andato leggero: “Lui sempre meccanico, un soldatino di piombo. Poi quel racconto noioso”. Parole che hanno fatto arrabbiare Selvaggia Lucarelli: “Sei proprio uno str***, detto tra me e te – ha tuonato – Dire che Lorenzo ha ballato male…”

Questa edizione di Ballando con le Stelle è particolarmente frizzante, non sono mancate le polemiche per gli insulti di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli che fa parte della giuria, per le parole di Giampiero Mughini o per la situazione delicata e personale di Alessandro Egger.