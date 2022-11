Madonna “twerka” in lingerie su TikTok, fan sotto choc

Continua a far discutere Madonna sui social con video. L’ultimo, in ordine di tempo, immortala la popstar 64enne in lingerie e calze a rete mentre a ritmo di musica “twerka” e ammicca maliziosamente in direzione della telecamera. Un filmato diventato subito virale in rete, ma si tratta di un filmato che ha raccolto tantissime critiche. Il filmato è diventato ovviamente virale, ma più che apprezzamenti ha raccolto critiche.

Qualche settimana fa Madonna ha utilizzato il suo account Istagram per condividere gli scatti sexy, posizionando con cura alcuni emoji sui suoi capezzoli.

Lo scorso agosto invece Madonna aveva detto che fare sesso è la sua “attuale ossessione preferita”… e ne ha fatte molte. In effetti, dice che è quello che la fa andare avanti.

Ritornando all’ultimo video pubblicato dalla pop star in molti la hanno criticata. Il video ha scatenato subito la preoccupazione da parte dei fan che lo hanno definito «inquietante». «Per favore, qualcuno la aiuti, sono seriamente spaventato», hanno scritto gli utenti sotto al video. Tuttavia, non è la prima volta che Madonna, popstar che negli anni Ottanta e Novanta ha collezionato hit mondiali, mostra un atteggiamento spinto e provocatorio che allarma i fan.