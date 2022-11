Celebrities pisciarelle a Trento centro, roba che spacca!

Oggi diamo visibilità a questi giovani che si sono distinti per merito, pisciando sulle porte delle case del centro di Trento, invece di fare come tutte le persone comuni che – durante i sabato sera – escono e vanno a fare i propri bisognini impellenti nei bagni dei bar, pagando per il classico caffé.

Premiamo l’impegno e l’indefesso onere che essi si sono presi in carico: pisciare a destra e manca. Specialmente a manca, visto che a porre fine a questo scempio dovrebbe essere, al momento attuale, la Giunta del Sindaco Franco Ianeselli, di sinistra (manca).

A rendere noto il fatto, ormai da tempo, è il Comitato Antidegrado Città di Trento, che pubblica – quando riesce – le foto di questi pluridecorati pisciatori professionisti. Oggi in Prima pagina.

Martina Cecco