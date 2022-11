Trasporto pubblico locale, sciopero venerdì 2 dicembre

La Provincia informa che per venerdì 2 dicembre 2022 è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale. Durante tale giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti garantiranno il servizio nelle fasce orarie dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

· Servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea;

· Servizio Extraurbano/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.



Si presume un’adesione da parte del personale non superiore al 10%.







Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva. (sv)