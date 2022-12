Tutto pronto per il primo Natale da Re per Charles

Tutto pronto per il primo Natale a Sandringham senza la Regina Elisabetta e subito la domanda va su chi possa far parte della nuova corte che farà compagnia al nuovo Re Carlo e alla Regina consorte Camilla. Di sicuro grandi assenti saranno Meghan e Harry.

Charles e Camilla sono arrivati ​​privatamente alla residenza di Norfolk venerdì, con il principe William e la principessa Kate , insieme ai loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, che dovrebbero unirsi a loro nei prossimi giorni.

Sarà un Natale che nei fatti vedrà una Royal Family allargata dato che Camilla avrà a tavola per la prima volta il figlio Tom Parker Bowles , 47 anni, e la figlia Laura Lopes , di 44 anni.

Sarà presente anche il Principe Andrea , 62 anni, e la sua ex moglie Sarah Ferguson , di 63 anni, che trascorreranno insieme le festività con il Re.

Come riportato dal Sun ci saranno alcuni cambiamenti. Per esempio pare che Re Carlo non obbligherà i parenti ad ascoltare il suo discorso alla televisione, mentre di sicuro si svolgerà la classica passerella presso la chiesa di Santa Maria Maddalena nella tenuta di Sandringham prima di tornare a casa per la cena di Natale.