Apertura scuole materne a luglio. Paccher:”Polemiche strumentali. Non posso accettare passi un’idea di scontro con insegnanti”

“A proposito delle polemiche strumentali sollevate a mezzo stampa in questi giorni, ritengo l’apertura a luglio delle Scuole materne un servizio utile”.

E’ iniziato con queste parole l’intervento con il quale, il Consigliere provinciale di Lega Salvini Trentino Roberto Paccher, ha voluto esprimere il proprio benestare all’apertura estiva delle scuole materne provinciali, evidenziando come, a suo dire, questo sia un servizio utile per la comunità.

Proseguendo nel suo intervento, Roberto Paccher, ha voluto esplicitare nuovamente il buon lavoro svolto dalla Giunta provinciale in questa vicenda ricordando al contempo, come la bontà di questo servizio sia stata, numeri alla mano, apprezzata dalla cittadinanza interessata.

“Detto questo non posso accettare che passi un’idea di scontro con gli insegnanti, categoria che svolge un ruolo estremamente importante e nei confronti dei quali ho la massima stima. Nel mio intervento alla trasmissione “A tu per tu” (consultabile on line) non ho detto che una parte degli insegnanti sembra pensare solo allo stipendio ma ho fatto semplicemente notare che chi lavora nelle scuole materne percepisce lo stipendio anche nel mese di luglio e che pertanto è assolutamente fattibile l’apertura estiva delle Scuole materne

Resto convinto che bimbi e famiglie possano sentirsi tranquilli nella continuazione del servizio e della didattica in una proposta di qualità; la stessa che viene offerta per il resto dell’anno” ha poi proseguito il consigliere leghista cercando di smorzare ulteriormente le polemiche sorte nei giorni scorsi.

Sempre sull’argomento, per cercare di smorzare definitivamente la fiamma delle polemiche, Paccher si è detto rammaricato del fatto che l’attenzione su una discussione su una questione importante, come quella della continuità del servizio didattico estivo, sia stata dirottata su un suo supposto attacco agli insegnanti. Attacco che non solo non vi è mai stato, ma che il Consigliere nemmeno aveva intenzione di effettuare.

La causa di questo clima teso, secondo Roberto Paccher, sarebbe da ricercare nella volontà dell’opposizione di creare conflittualità intorno alle sue parole, ribadendo come il fulcro del suo intervento all’interno della trasmissione “A tu per tu” fossero le necessità dei bambini e delle loro famiglie e non un attacco alla categoria degli insegnanti.

“Credo che tutti insieme dobbiamo trovare una soluzione al problema della continuità didattica per gli alunni al quale si aggiunge la difficoltà di numerose famiglie di organizzare attività alternative nella lunga sospensione estiva.

Ignorando gli attacchi dei quali sono stato fatto oggetto in questi giorni, resto a disposizione di chiunque voglia attivare un confronto con me” ha infine concluso il Consigliere provinciale della Lega.