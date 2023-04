“L’Italia sta scomparendo”: Musk commenta così i dati ISTAT

“L’Italia sta scomparendo”, sono queste le parole usate dal Patron di Tesla, Elon Musk, a una dichiarazione di Andrea Stroppa, esperto di sicurezza informatica, riguardante la diminuzione della natalità in Italia e l’aumento della mortalità. Il proprietario di Twitter, padre di sette figli, ha commentato che la situazione sta peggiorando velocemente e ci si sta avvicinando sempre di più a un potenziale dimezzamento della popolazione italiana.

Nel 2022 la natalità nel nostro Paese ha raggiunto il suo minimo storico. Per la prima volta dall’unità d’Italia, le nascite sono state al di sotto della soglia dei 400mila (393mila). La mortalità si è mantenuta invece elevata: i decessi sono stati 713mila, 320mila in più delle nascite. A segnalare il nuovo record negativo è l’ultimo report dell’Istat sugli indicatori demografici, che fotografa un Paese in cui la popolazione residente continua a diminuire, per effetto di un eccesso di morti sulle nascite, e a invecchiare.

Il nuovo obiettivo di Elon Musk è l’Italia e la sua preoccupazione per il mondo è evidente. Anche se le sue aziende non sono presenti nel bel Paese, l’imprenditore è in missione per rivoluzionare il mondo e trasformare la civiltà, puntando su un’economia energetica sostenibile. La sua ambizione lo ha portato addirittura a risvegliare il sogno dell’abitare su Marte. Musk vuole essere ricordato come uno dei grandi geni e sente il dovere di avvertire dei pericoli che minacciano il pianeta.

Non solo l’Italia nelle attenzioni di Musk ma anche la Francia.

Negli ultimi giorni, Emmanuel Macron, presidente francese, si è trovato ad affrontare le proteste sociali a causa della sua decisione di riformare le pensioni. Tali manifestazioni, alcune delle quali violente, hanno caratterizzato la situazione in Francia fin dal momento in cui il disegno di legge è stato presentato, fino alla sua definitiva approvazione il 20 marzo. Nonostante i sindacati abbiano continuato a a protestare, l’imprenditore Elon Musk ha sostenuto pubblicamente la decisione di Macron di aumentare l’età pensionabile, ritenendo questa troppo bassa. Il presidente francese, attualmente politicamente debole, ha ricevuto cosí un importante sostegno.