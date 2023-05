IMPRESA DONNA. Al via l’8 maggio il ciclo d’incontri sull’imprenditoria al femminile

Dall’8 fino al 24 maggio sarà possibile partecipare al ciclo di incontri seminariali dal titolo “IMPRESA DONNA - Seminario e workshop sull’imprenditoria femminile”, un’iniziativa che si pone obiettivo di approfondire, attraverso l’apporto tecnico-scientifico di esperti/e, il ruolo della partecipazione delle donne in attività imprenditoriali

Dall’8 fino al 24 maggio sarà possibile partecipare al ciclo di incontri seminariali dal titolo “IMPRESA DONNA – Seminario e workshop sull’imprenditoria femminile”, un’iniziativa che si pone obiettivo di approfondire, attraverso l’apporto tecnico-scientifico di esperti/e, il ruolo della partecipazione delle donne in attività imprenditoriali riducendo la segregazione settoriale e aumentando la rappresentazione in settori più innovativi e redditizi da un punto di vista economico.

Il ciclo di incontri si aprirà con il Seminario “Imprese al femminile”, il quale si terrà lunedì 8 maggio dalle ore 16.00 alle 18.30 presso la Sala Calepini (CCIAA), Via Calepina 13 a Trento. L’evento fornirà un’introduzione della situazione femminile nel mercato del lavoro e, in particolare, nel mondo dell’imprenditorialità, con uno sguardo attento ai temi relativi all’equilibrio di genere e allo stato dell’arte in tema di pari opportunità nelle aziende e all’importanza delle sinergie sul territorio per favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili. In questo contesto saranno approfondite, con specifici studi di caso, le reti e le imprese e le reti esistenti a prevalenza femminile e l’imprenditoria femminile nell’Euregio. Uno spazio sarà inoltre riservato agli strumenti di accesso al credito pensati per le imprese al femminile e agli interventi messi in campo dalla Provincia autonoma di Trento a sostegno all’imprenditorialità.

A seguito dell’evento seminariale, saranno inoltre proposti 4 workshop tematici dal titolo “Strumenti di sostegno all’imprenditoria femminile”, i quali si terranno dal 17 al 24 maggio presso la Sala conferenze Isa, viale Adriano Olivetti 36, quartiere Le Albere a Trento, toccando con un approccio pratico i vari temi connessi all’impresa femminile – dal ruolo dell’innovazione e dei finanziamenti, fino al tema strategico delle reti e della formazione, fino alla conciliazione vita/lavoro – attraverso il contributo di esperti/e.

Per maggiori informazioni e per iscriversi

Per partecipare al Seminario e/o ai 4 workshop, effettua l’iscrizione entro il 7 maggio 2023 sul sito di Tsm – Trentino School of Management.

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione accedere alla pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro:

www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/EVENTO-IMPRESA-DONNA-Seminario-e-workshop-invito-alla-partecipazione

(Fonte: Comunicati Stampa Provincia Autonoma di Trento)