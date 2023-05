Finale di EL o laurea della figlia? La storia di Marta: “Mercoledì mi laureo ma mio padre andrà a Budapest per la finale della Roma”

Dibattito infuocato, ma sempre civile e divertente, questa notte nel corso del programma cult per chi fa le ore piccole "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio

Dibattito infuocato, ma sempre civile e divertente, questa notte nel corso del programma cult per chi fa le ore piccole “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro su Rai Radio2 (con parte del format live in simulcast anche su Rai 2).

A scatenare gli ascoltatori, con le loro storie veri protagonisti del programma, l’intervento di una ragazza: “Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. Mercoledì mi laureo in biologia ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League della Roma a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio”.

Ascoltatori divisi tra l’indignato (“Ma come si fa a mettere una partita di pallone davanti a un traguardo così importante per un figlio”, il comune denominatore di molti interventi) e l’assolutorio (Alla fine scegliere una cosa del genere non è per forza sinonimo di cattiveria ed egoismo, se quel signore è un vero tifoso va compreso, anche le mamme e i papà devono fare cose per loro e non sempre d e solo per il figli)”.

C’è chi ha suggerito soluzioni alternative, chi ha proposto di rimandare la discussione della tesi, chi scongiurato il padre di non andare, chi invece ha candidamente confessato che avrebbe fatto lo stesso. Centinaia le telefonate, i whatsapp e i tweet, con il programma che, come spesso capita, è finito al terzo posto tra le tendenze più discusse su twitter con l’hastag #ilunatici.