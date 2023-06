Il PD scomparso: ormai l’opposizione è tra le forze di centrodestra

L’opposizione al centrodestra e al movimento Fratelli d’Italia sta vivendo un momento di grande difficoltà: i rappresentanti del Partito Democratico, così come quelli del centro sinistra in generale, sembrano non capaci di proporre una vera e propria alternativa al governo attualmente in carica.

Si tratta di una situazione preoccupante, Mario Lava su Linkiesta ha parlato di afasia democratica che sembra permanere. È possibile che ciò sia il risultato di una «debolezza di visione» della segretaria (Stefano Folli su Repubblica) o a un «mix velleitario tra radicalismo velleitario e vaghezza dorotea» che starebbe connotando la leadership di Elly Schlein, (Vittorino Ferla sul Riformista).

Tuttavia, il problema sembra essere più a monte: le dichiarazioni e le critiche formulate dai vari esponenti del Partito Democratico e del centro sinistra non stanno sortendo l’effetto desiderato, accentuando invece l’impasse in cui si trova l’opposizione.

Si potrebbe porre il dubbio che la causa di questa situazione debba essere attribuita ai responsabili delle comunicazioni all’interno dei vari partiti del centrosinistra, che sembrano incapaci di creare un messaggio alternativo e convincente.

Ad esempio, la recente critica del Partito Democratico del Trentino nei confronti di Wanna Marchi, apparsa al Festival dell’Economia, era sicuramente legittima, ma non ha generato una polemica significativa. Allo stesso modo, la questione dell’orso in Trentino non ha visto un’opposizione efficace contro il Presidente Fugatti, il quale si ritrova piuttosto a dover fronteggiare le dichiarazioni del suo alleato di centrodestra, Alessandro Urzì, e da Fratelli d’Italia che aspirano alla Presidenza della Provincia Autonoma di Trento.

In generale, il centro sinistra sembra non essere in grado di proporre una visione alternativa su temi importanti come l’energia, la guerra in Ucraina e i diritti civili. Il risultato delle elezioni comunali ne è un’ulteriore prova.

Ciò ha portato il centrodestra a rimanere saldamente al potere, in mancanza di un’opposizione credibile; una leadership che viene garantita anche dalla complicità dei mezzi di comunicazione che non criticano il governo nazionale.

Questa situazione è paradossale, poiché persino gli stessi esperti della comunicazione del centrodestra sembrano non trovare più argomenti validi, denunciando problemi che nei fatti sono di responsabilità proprio dei loro superiori, mentre le forze di opposizione restano quasi totalmente silenti.