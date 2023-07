DDL Capitali. De Masi (Audiconsum): “Serve mercato finanziario efficiente”

A commentare questa delicata vicenda, è arrivato l'intervento di Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale (l'Associazione a difesa dei consumatori) che in merito ha dichiarato:

Il 27 luglio è il termine per la presentazione degli emendamenti al DDL Capitali al centro del dibattito politico e del lavoro della Commissione Finanze del Senato.

A commentare questa delicata vicenda, è arrivato l’intervento di Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale (l’Associazione a difesa dei consumatori) che in merito ha dichiarato: “Sul tema si è espresso anche il Presidente della Consob prof. Savona e condividiamo che senza un mercato borsistico e finanziario adeguato, un paese non può reggere, perché l’assenza di un vero mercato genera distorsioni, in particolare a discapito dei risparmiatori e dei piccoli azionisti“.

Successivamente, De Masi, ha specificato come le nuove norme dovrebbero servire a tutelare chi è in minoranza, aggiungendo: “Cio non toglie che le eventuali nuove norme debbano servire soprattutto a garantire chi è minoranza e vogliono poter partecipare alla scelta del consiglio, anche attraverso il passaggio di mano da un consiglio in scadenza (se ha operato bene) a un altro consiglio di pari professionalità affinchè la società faccia utili e cresca di valore con senso di responsabilità sociale”.

Il Presidente di Audiconsum Nazionale, ha poi concluso: “È nostro interesse che il risparmio degli italiani, possa diventare uno straordinario serbatoio di sviluppo per il nostro paese e che sia investito nelle attività produttive italiane, anziché destinato in gran parte nei Fondi Comuni che per il 75% sono di origine estera. Per indirizzarlo in Italia è essenziale che ci sia un’industria del risparmio gestito all’altezza della situazione, all’insegna della democrazia economica, con una Borsa vera ed efficiente“.

Sulla vicenda è intervenuto anche Carlo Piarulli, Capo del Dipartimento Credito e Finanza di Adiconsum, che ha affermato: “Occorre una grande attenzione sul provvedimento del voto maggiorato richiesto essenzialmente da chi vorrebbe sia cancellata una regola in vigore sui maggiori mercati internazionali e cioè che il consiglio uscente non possa indicare una lista di candidati per il nuovo consiglio“.