Fratelli d’Italia: ecco la lista con Daldoss e Merler

È stata presentata la lista di Fratelli d’Italia che correrà alle elezioni provinciali in Trentino e, analizzando i nominativi, emerge la presenza di molti individui che si sono recentemente uniti al movimento politico di Giorgia Meloni. Tra i vari nomi spiccano quelli di Daldoss, ex assessore nella giunta di centrosinistra guidata da Ugo Rossi, e di Andrea Merler, candidato Sindaco a Trento nel 2020. Questa lista rappresenta perfettamente il taglio innovativo che Fratelli d’Italia intende portare al governo del Trentino, includendo sindaci, amministratori del presente e del passato con un bagaglio di competenze utili per la futura giunta provinciale, rappresentanti di categorie e tecnici esperti nei settori strategici della provincia, consiglieri comunali, consiglieri provinciali uscenti e rappresentanti di tutti i territori della provincia.

La lista è guidata dal capogruppo uscente Claudio Cia e dalla candidata vicepresidente Francesca Gerosa, seguiti dagli altri candidati. È composta da una classe dirigente di 34 nomi, tra cui spiccano gli amministratori e consiglieri Stefano Bagozzi, Daniele Biada, Walter Clauser, Walter Ferrazza, Christian Girardi, l’ex candidato sindaco di Trento Andrea Merler, Monica Marinelli, il capogruppo a Trento Pino Urbani, la consigliera Elisabetta Zeni e le consigliere provinciali uscenti Katia Rossato e Bruna Dalpalù.

I rappresentanti dei circoli provengono da diverse aree, come Elisabetta Aldrighetti per l’alto Garda, Francesca Barbacovi commissario del circolo a Trento, Paola Depretto presidente del circolo di Mori, Marco Zenatti di quello di Rovereto, Fulvio Micheli di Baselga, Danilo Perin del circolo della Valsugana. Altri candidati rappresentano diversi territori come Giacomo Bezzi della Val di Sole, Loretta Capri della Valsugana, Carlo Daldoss della Val di Sole, Elisa Dalla Santa del Primiero, Silvia Farci del Dipartimento delle vittime di violenza, Tundra Friol di Mezzolombardo, Francesca Gabos di Cles, Mirella Guarnieri dalla Val di Rabbi e Serena Patoner di Rovereto.

La lista include anche individui con esperienze politiche sul territorio, come ad esempio l’ex sindaco di Avio Federico Secchi, ma anche rappresentanti di settori imprenditoriali e professionali importanti del Trentino, come l’imprenditore Federico Rosina della Vallagarina, Maurizio Freschi, esperto di materie scolastiche, l’insegnante Paola Pediconi, l’avvocato (già consigliere provinciale di Forza Italia) Maurizio Perego e il vice questore Cinzia Cellucci.

Il Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia, On. Alessandro Urzì, ha espresso la sua soddisfazione per questa squadra di qualità che si candida a governare e a lasciare l’impronta di Fratelli d’Italia nel futuro del Trentino, seguendo lo spirito pragmatico e del fare indicato da Giorgia Meloni al governo della Nazione. Non tutte le richieste di candidatura hanno potuto essere accettate, ma Fratelli d’Italia riconosce la sua gratitudine a tutti coloro che si sono messi a disposizione.