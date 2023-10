Brennero. Borchia (Lega): “Lunedì al fianco di autotrasportatori contro restrizioni traffico”

Ad affermarlo è stato l’eurodeputato della Lega, Paolo Borchia, componente della commissione Trasporti al Parlamento europeo e segretario provinciale della Lega di Verona.

“Legittimo avviare una procedura per violazione del diritto comunitario dinanzi alla Corte di Giustizia europea e doveroso essere presente lunedì al Brennero a fianco degli autotrasportatori”.

L’eurodeputato della Lega ha poi proseguito evidenziando come i partiti della coalizione sinistra-popolari del Tirolo abbiano avuto, secondo lui, l’ardire di definire “minacce” l’operato del Ministro Matteo Salvini atto a tutelare diritti e i principi cardine dell’Unione Europea come la libertà di circolazione, il mercato unico e contro “la concorrenza – messa in atto dall’arrogante Austria”.

“I divieti che impone al transito dei mezzi pesanti a scapito dell’Italia e dei nostri autotrasportatori, presentano palesi profili di illegittimità. Continueremo a dare battaglia con buona pace del governatore tirolese Anton Mattle e compagni” ha infine concluso Paolo Borchia.