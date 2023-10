Cherotti e Di Rosa, ecco i candidati del M5S per la Piana Rotaliana

Il M5S non dimentica la Piana Rotaliana. Due i candidati che i pentastellati presentano alle elezioni del prossimo 22 ottobre. Si tratta di Mariagrazia Cherotti e Gabriele di Rosa, provenienti rispettivamente da Mezzolombardo e da San Michele all’Adige.



Mariagrazia Cherotti, 45 anni, è addetta ai servizi, vive e lavora a Mezzolombardo e spiega così la sua decisione di candidarsi col M5S:«La mia è stata prima di tutto la risposta a quello che sento come un dovere civico. Amo la Costituzione italiana e vorrei fosse applicata nella sua interezza, invece di venire travisata o ignorata, come purtroppo accade. Allo stesso tempo, vorrei che nella vita a tutti fossero date le stesse possibilità di riuscita e che ci si impegnasse a conservare l’ambiente per i nostri figli. Per questo motivo odio le mafie, i mafiosi e i corrotti mentre amo la natura e faccio il possibile per difenderla. Il M5S combatte queste battaglie da sempre. È la migliore possibilità di realizzare al speranza di un futuro migliore per tutti e non solo per pochi, ed è proprio per questo che ho deciso di presentarmi sotto il suo simbolo alle elezioni».



Gabriele Di Rosa, 27 anni, originario di Modica, che dal 2018 vive a San Michele all’Adige, non dimentica la sua terra d’origine:«A Modica devo tutto, ed è da lì che è nato il mio interesse per la politica. Dopo essermi iscritto al Movimento 5 Stelle nel 2016, ho curato gli interessi del partito dal Sud al Nord: Modica, Luino e adesso in Trentino. La mia è proprio una vera missione! Il Trentino mi ha offerto molto: lavoro, nuove amicizie e la voglia di coltivare sempre di più i miei ideali. Attualmente sono un operaio, ma durante il mio tempo libero impegno le mie energie a favore dei giovani. Sono infatti membro del direttivo dell’oratorio di San Michele all’Adige e porto avanti iniziative per i giovani di tutte le età: catechesi, attività ludiche, manifestazioni sono il mio pane quotidiano. Sono parte di quei giovani che hanno visto infrangere i loro sogni, che hanno sacrificato i loro affetti, le loro amicizie in cerca di un futuro migliore. Ed è per questi giovani che ho deciso di scendere in campo, per dare voce a nuove idee per far sì che i giovani diventino protagonisti e autori del loro futuro. Il cambiamento nasce da chi lo desidera veramente e combatte per far valere le proprie idee! Quindi, cari giovani, basta con polemiche sterili, rimbocchiamoci le maniche, uniamo le nostre forze e mettiamo in pratica le nostre idee! A tutte quelle persone deluse e amareggiate nei confronti della politica, voglio ricordare l’importanza del diritto di voto come unica possibilità di cambiamento. Raggiungiamo insieme il nostro obiettivo!»