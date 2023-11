La sociologa Chiara Saraceno: “Il patriarcato è finito, ma…”

Il Patriarcato al centro della discussione politica. All’indomani delle manifestazioni del 25 novembre, la sociologa e filosofa Chiara Saraceno è intervenuta a Base Luna chiama Terra, condotta da Lorenzo Capezzuoli Ranchi su Radio Cusano Campus, nel dibattito sulla cultura patriarcale del nostro Paese.

“Il patriarcato strutturalmente è finito. Nel senso che le norme legali, l’organizzazione della famiglia etc., non si fondano più sull’autorità del maschio. Non c’è più un automatico riconoscimento della priorità del maschio. Patriarcato è probabilmente una parola impropria. Quello che si vuole segnalare usando questa parola, imprecisa ma dirompente, è che c’è maschilismo”, ha affermato la nota sociologa che non ha comunque finito così il suo intervento tanto che poi ha spiegato anche altro.

In Italia, spiega la sociologa, c’è “una minoranza di pensiero, ma è una minoranza consistente”, per cui la donna “deve accettare forme di controllo. Può fare sesso prima del matrimonio ma solo con il proprio compagno. Può andare in discoteca, ma solo con lui. E, soprattutto, se le succede qualcosa, tutto sommato è colpa sua: perché troppo libera, disinvolta…”