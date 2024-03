Le trad wife: l’emancipazione nell’essere casalinghe?

Le trad wife: un fenomeno ormai in costante ascesa che scuote le fondamenta del femminismo così come da tutti noi conosciuto. Nei fatti un fenomeno, nato sui social, che vede come protagoniste le cosiddette mogli tradizionali, ovvero donne che puntano a promuovere uno stile di vita incentrato sulla dedizione al marito, alla casa e ai figli. Non sono donne in carriera così come le conosciamo noi, quanto piuttosto donne che si sentono realizzate nel badare al focolaio domestico.

Una figura che nasce in quegli Stati Uniti pieni di contraddizioni e che ora vedono il ritorno di una figura che abbraccia ruoli e responsabilità del passato, in totale stile Anni Cinquanta. Ma cosa motiva delle donne vissute in una società che le spinge all’emancipazione e alla realizzazione professionale a comportarsi in tal modo?

Le motivazioni che spingono le donne a diventare trad wife possono variare. Alcune vedono questo stile di vita come una scelta consapevole per realizzare se stesse e la propria famiglia in modo più soddisfacente. Altre ritengono che seguire ruoli tradizionali porti maggiore stabilità e armonia nella famiglia. Inoltre, alcune trad wife trovano gratificante il ruolo di supporto al partner e di custodi delle tradizioni familiari.

Nei fatti una scelta che può spaccare l’opinione pubblica che critica questo fenomeno anche perchè incentiva la continuazione di stereotipi del genere; effettivamente il tema della donna come casa-figli-marito viene portato all’eccesso, tuttavia non si può dire che ci sia una sottomissione della donna infatti le donne in questione hanno deliberatamente scelto di fare le casalinghe, di dedicarsi in toto alla famiglia e alla casa, per i motivi più disparati. Una di loro in particolare spiega, in uno dei suoi video virali, che lavorare in ufficio per diverse ore le procurava ansia e stress e che, quel lavoro, rappresentava una situazione di disagio.

Se queste donne hanno scelto liberamente di prendersi cura del focolare, e di rinunciare al lavoro al di fuori delle mura domestiche, per eludere lo stress lavorativo degli uffici, non c’è nulla di male. Anzi, è possibile che molte donne vogliano fare la stessa vita, ma non ne hanno la possibilità per problemi di tipo economico. Allora una domanda sorge spontanea: dove sta la vera emancipazione? Forse sta in tutte le donne che possono scegliere da sole come condurre la propria vita senza influenze sociali e senza essere giudicate per ciò che vogliono fare (lavorare a casa o lavorare in ufficio). Insomma una situazione non facile da descrivere e che merita i giusti approfondimenti.