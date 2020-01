Soleimani. Israele prende le distanze dagli Stati Uniti

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha cercato di prendere le distanze dall’attacco aereo guidato dagli Stati Uniti che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Lo ha detto ieri sera durante il Gabinetto di sicurezza e dicendo che Israele dovrebbe “starne fuori”.

“L’uccisione di Soleimani è un evento statunitense, non un evento israeliano, e dovremmo evitarlo”, ha detto Netanyahu secondo i rapporti di Axios che citavano due ministri che hanno partecipato alla riunione.

Il primo ministro ha dato ulteriori istruzioni ai funzionari del governo di non impegnare la stampa in un commento sull’attacco – che ha aumentato le tensioni tra Stati Uniti e ha aumentato la probabilità di un attacco di ritorsione.

Il direttore del Mossad ha detto ai ministri che non si aspettavano alcun attacco dall’Iran perché “Israele è rimasto a distanza dall’incidente”, aggiungendo che i leader dovrebbero aspettarsi che gli sforzi dell’Iran verso le ritorsioni diventino più evidenti oggi dopo il periodo di lutto nazionale di tre giorni per Soleimani è finito.

Secondo Reuters, un ex capo delle guardie rivoluzionarie d’élite iraniane ha detto domenica che la città israeliana di Haifa e i centri militari israeliani sarebbero stati inclusi nella rappresaglia di Teheran per la morte di Soleimani.

“La vendetta dell’Iran contro l’America per l’assassinio di Soleimani sarà grave. … Haifa e centri militari israeliani saranno inclusi nella rappresaglia “, ha detto Mohsen Rezaei in un discorso televisivo ai partecipanti al lutto a Teheran.

In seguito all’attacco, dove gli Stati Uniti hanno lanciato tre missili all’aeroporto internazionale di Baghdad, uccidendo il capo dell’élite Quds Force dell’Islamic Revolutionary Guard Corps e Abu Mahdi al-Muhandis, vice comandante delle milizie sostenute dall’Iran, noto come Mobilitazione popolare Forze e altre cinque persone, Netanyahu hanno rilasciato una dichiarazione con brevi osservazioni di congratulazioni al presidente Trump, un alleato di lunga data nella regione.

“Qassem Soleimani ha provocato la morte di molti cittadini americani e molti altri innocenti negli ultimi decenni e attualmente. Soleimani ha avviato, pianificato e realizzato numerosi attacchi terroristici in tutto il Medio Oriente e oltre”, ha affermato Netanyahu. “Il presidente Trump merita ogni stima per intraprendere azioni decise, forti e rapide. Vorrei ribadirlo: Israele si schiera al fianco degli Stati Uniti nella giusta lotta per la sicurezza, la pace e l’autodifesa”, ha concluso il Premier israeliano.