Da Lili Elbe a Gesù: così Netflix punta a diventare leader del cinema gay friendly

La piattaforma cinematografica americana Netflix sta rapidamente scalando le classifiche delle visualizzazioni puntando anche a diverse fasce di pubblico: ultima ma solo in ordine temporale, la comunità LGBT.

Non a caso, infatti, il colosso americano della cinematografia ha caricato sui propri server diverse pellicole gay friendly, tra cui il recentissimo Elisa e Marcela, di produzione spagnola, Below Her Mouth, prodotto da sole donne, oppure il pluri-premiato The Danish Girl.

Il film, dove Eddie Redmayne interpreta Lili Elbe – la prima persona ad aver subito un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale – venne infatti insignito del Premio Oscar per la Miglior attrice non protagonista, ricevuto da Alicia Vikander per aver interpretato la moglie di Elbe.

Da notare che i film sono produzioni dei più disparati paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, India, Australia, Canada…segno che quello del coming out è un tema diventato molto di moda nel corso degli ultimi anni, anche per una volontà di combattere i pregiudizi legati al tema.

I problemi per Netflix però sorgono sulle serie tv di propria produzione: la sezione brasiliana di Netflix ha infatti prodotto e distribuito una sitcom nella quale Gesù viene rappresentato come omosessuale. Nonostante le grandi proteste della comunità cattolica non solo brasiliana – e nonostante una petizione lanciata dalle associazioni ProLife per bloccare la diffusione – la Corte suprema dello stato governato da Jair Bolsonaro ha stabilito che non è stato violato il rispetto della religione cattolica, asserendo che della semplice satira umoristica non possa mettere in discussione i valori della fede religiosa cristiana.

Decisione giusta o sbagliata che sia, non si può certo negare che anche su questo punto Netflix abbia saputo ottenere esattamente ciò che voleva: visibilità e pubblicità per i propri prodotti e una rivalutazione positiva della sua immagine agli occhi della comunità omosessuale internazionale.