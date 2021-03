“NELLA VITA LE TR**E RESTANO TR**E”. SAVOI: “RASSEGNO LE MIE DIMISSIONI DA PRESIDENTE DELLA LEGA SALVINI TRENTINO”

In risposta a Savoi, arriva un'altra presa di posizione da parte della Consigliera Silvia Zanetti, da sempre nota per le sue lotte a difesa delle donne e della parità di genere. "Senza parole"

“NELLA VITA LE TROIE RESTANO TROIE” e a Savoi, quel post, costa il posto.

Queste le parole su cui si è scatenata una vera e propria bufera sull’oramai ex presidente della Lega Trentino, Alessandro Savoi, che, in un post sui social ha usato il termine ‘troie’, dopo aver attaccato Alessia Ambrosi e Katia Rossato, consigliere provinciali in regione, ‘colpevoli’ di aver lasciato il partito di Salvini per approdare in Fdi.

L’addio delle consigliere ha scatenato l’ira del presidente della Lega Trentino, Alessandro Savoi, che in una esternazione sui social ha dato sfogo alla sua collera. Il post, divenuto subito virale ha scatenato una vera e propria polemica che, appena pochi minuti fa, ha portato alle dimissioni dello stesso Savoi.

“Io sottoscritto Alessandro Savoi, Presidente della Lega Salvini Trentino, con la presente – a seguito delle dichiarazioni pubblicate sui social – rassegno le dimissioni dal ruolo di Presidente del Partito, onde evitare strumentalizzazioni politiche che possano recare danno alle battaglie della Lega sul territorio locale e nazionale”, ha dichiarato in una nota stampa. “Nel rassegnare le dimissioni, mi assumo la responsabilità delle mie parole – che sono il primo a riconoscere frutto di un grave errore – e formulo le mie scuse a quante si sono da esse sentite offese nella loro dignità personale, prima che politica e istituzionale”, ha infine concluso.

In risposta a Savoi, arriva un’altra presa di posizione da parte della Consigliera Silvia Zanetti, da sempre nota per le sue lotte a difesa delle donne e della parità di genere. “A prescindere dalle scelte politiche di ciascuno, che si possono condividere o meno, un aspetto mi colpisce sempre”, ha dichiarato la Consigliera. “Se un uomo lascia un partito nessuno si sogna di apostrofarlo con termini sessisti. Se lo fa una donna…beh, lo sappiamo”. “Sono senza parole”.