Rugby. Il Trento fa visita al Pordenone, annullata la sfida fra Piazzola e Oltrefersina

Con un orecchio a quanto accade a Villadose, il Trento chiede al Pordenone il lasciapassare per continuare fino all’ultimo a sperare nella qualificazione alla fase finale del campionato e giocarsi la Serie B.

A 160 minuti dal termine della fase “Conference” del Girone 1 della Serie C che decreterà la squadra che accederà alla fase nazionale, i giochi sono ancora apertissimi.

Il Feltre è primo con 34 punti, ma insidiato dal Trento a quota 33 tutto può succedere. Domenica, i gialloblù secondi in classifica devono vincere in casa del Pordenone con punto di bonus offensivo e sperare che il Feltre non faccia altrettanto sul terreno del Villadose.

Due sfide non molto decifrabili, in particolare quella che vede i trentini contro i friulani. Il Trento arriva all’appuntamento forte di una striscia di sei vittorie consecutive, mentre il Pordenone è reduce dalla sconfitta contro l’Alpago che lo ha di fatto estromesso dalla lotta per la promozione, riservata ormai a Trento e Feltre.

Quello in arrivo è un confronto pressoché inedito, l’ultima volta che i due XV si sono incontrati correva la stagione 2011/2012 e la categoria era la Serie C Elite, raggruppamento intermedio tra la Serie B e la Serie C2.

Il Trento era allora allenato da coach Remonato e il risultato ha sorriso al Pordenone col risultato di 12-16. Al contrario Villadose e Feltre si sono incontrate più spesso in questi ultimi anni e i rovigotti hanno molto spesso fatto valere il fattore campo, cosa che in via Fersina si augurano succeda di nuovo. Completano la giornata le sfide Monselice-Alpago e Riviera-Vicenza. E a proposito di Vicenza, il giudice sportivo ha annullato per irregolarità nei tesseramenti la partita di domenica scorsa tra Vicenza e Monselice e assegnato la vittoria (e 5 punti) ai padovani.

Nel girone territoriale, non si disputerà l’incontro tra Piazzola e Oltrefersina. La causa è la positività al Coronavirus di alcuni elementi del gruppo squadra rossoverde. Come da regolamento sarà assegnata la vittoria d’ufficio e i relativi 5 punti ai padovani. Le unica partita in programma rimane quella di San Bonifacio tra Leoni del Nord Est e Bassano.

Programma domenica 8 maggio (ore 15.30).

Terza giornata Girone 1 (fase Conference):

Riviera – Vicenza

Monselice – Alpago

Pordenone – Trento

Villadose – Feltre

Classifica:

Feltre 34, Trento 33, Pordenone 28, Alpago e Villadose 19, Monselice 10, Riviera 8, Vicenza 0.

Nona giornata Girone Territoriale 1:

Piazzola – Oltrefersina (annullata)

Leoni del Nord Est – Bassano

Riposa: Checco Camposampiero

Classifica:

Bassano 30, Checco Camposampiero* 19, Leoni del Nord Est* 16, Piazzola 10, Oltrefersina 5.

*Una partita in più.