Rinnovate le sezioni Lega di Avio e di Mori

Silvana Scarabello guiderà la sezione di Mori per Lega Salvini Trentino assieme a Fabio Sartori e a Nadia Mazzola mentre per la sezione di Avio sarà Segretario Alvise Salvetti. Nel direttivo ci saranno Maurizio Fugatti, Giacomo Zinelli, Sega Giovanni ( nini) Gazzini Elvio.È questo quanto emerso in occasione dei due congressi di sezione che si sono svolti nel corso della giornata di oggi a Mori e ad Avio. Due importanti appuntamenti cui hanno partecipato il Commissario della Lega Salvini Trentino, Diego Binelli, l’Onorevole Vanessa Cattoi e il Capogruppo della Lega Salvini Trentino in Consiglio provinciale, Mara Dalzocchio.

“Si tratta di conferme importanti che hanno coinvolto i militanti stessi nel processo di decisione. Un processo di decisione che ha puntato a premiare persone che – alla pari di tutte le altre – hanno dimostrato attaccamento alla causa della Lega e vogliono continuare in un percorso di rinnovamento del Trentino con il Presidente Fugatti. Quanto visto in questi 4 anni di legislatura è un lavoro preparatorio a ciò che verrà fatto nella prossima legislatura e siamo convinti del fatto che vedremo le sezioni di Mori e di Avio particolarmente attive anche grazie al profondo rapporto che nel tempo si è instaurato anche con lo stesso Presidente Fugatti il quale ha dimostrato da inizio legislatura particolare attaccamento per il territorio”, hanno affermato gli esponenti della Lega Salvini Trentino.