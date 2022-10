Il Presidente La Russa: “Se il 25 aprile festeggerò? Dipende”

“Se il 25 aprile festeggerò? Dipende”, La Russa non usa mezzi termini in merito alla Festa di Liberazione e lo fa in occasione dell’intervista rilasciata stamane su La Stampa. Il Presidente del Senato – seconda carica dello Stato – a riguardo è categorico: “Non intendo partecipare a feste di parte”, ricordando poi come assieme a Pinuccio Tatarella si sia mostrato da sempre aperto a festeggiare il 25 Aprile, ma spesso la celebrazione è diventata un pretesto per attaccare la destra e gli avversari politici.

“Festeggerò? Dipende. Certo non sfilerò nei cortei per come si svolgono oggi. Perché lì non si celebra una festa della libertà e della democrazia ma qualcosa di completamente diverso, appannaggio di una certa sinistra. Non ho avuto difficoltà come Ministro della Difesa a portare una corona di fiori al monumento dei partigiani al cimitero Maggiore di Milano, e non era un atto dovuto”, ha affermato il presidente del Senato.

“La Russa ha giurato sulla Costituzione antifascista, fondata sui valori della Resistenza. La seconda carica dello Stato non può rifiutarsi di celebrare il 25 aprile, festa della Liberazione. Sarebbe come rinnegare i principi democratici che egli stesso è chiamato a difendere”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Partito democratico.