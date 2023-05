Riforme. Per il costituzionalista Lanchester: “Questo è primo governo politico che riappare sulla scena dopo diversi anni e ha proposte di tipo istituzionale”

Lanchester ha esordito proprio parlando delle riforme costituzionali, affermando: "Il sistema politico italiano è in crisi da circa 50 anni e da circa 40 si discute di innovazioni istituzionali e costituzionali. I

Fulco Lanchester, costituzionalista e saggista, è intervenuto nella trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus per parlare, nello specifico, delle riforme costituzionali e del presidenzialismo.

Lanchester ha esordito proprio parlando delle riforme costituzionali, affermando: “Il sistema politico italiano è in crisi da circa 50 anni e da circa 40 si discute di innovazioni istituzionali e costituzionali. In realtà la discussione di ieri ha degli aspetti di annusamento tra le forze politiche, ma ha un percorso lungo e travagliato, anche perché l’opposizione non è coordinata e la stessa maggioranza non ha una posizione comune e ci sono delle incoerenze. Il tema è che la proposta di modernizzazione del Paese degli anni 60 del centrosinistra è crollata nel 1968. Dal 69 il nostro sistema politico-costituzionale tende a girare parzialmente a vuoto, nonostante si sia mantenuto l’ordinamento democratico. Ma ci sono dei problemi di sviluppo. Siamo da circa 40 anni in depressione, non riusciamo più a decollare, sono scomparsi i vecchi partiti, si è cercato di ristrutturare il sistema del consenso e non ci si è riusciti. Questo è il primo governo politico che riappare sulla scena dopo diversi anni e ha delle proposte di tipo istituzionale”.

Proseguendo, Fulco Lanchester ha toccato anche il tema del presidenzialismo, concludendo: “Il problema è che noi siamo in un ambito europeo e globale in forte cambiamento e in forte crisi, una crisi delle democrazie occidentali. Ci sono varie proposte, bisogna fare valutazione accurate per mantenere lo stato di democrazia pluralista che ci ha caratterizzato finora. Ci sono vari modelli a cui si guarda, quello francese, quello tedesco e quello britannico. Tutti modelli che non è che godano di ottima salute. Quindi, bisogna fare attenzione perché guardando Berlino, Parigi e Londra, si rischia di ritrovarsi a Budapest. Noi siamo un sistema costituzionale multi-livello, in cui il sistema nazionale è spartito anche nel rapporto con l’UE e con le autonomie regionali. Cosa succederà per quanto riguarda le alleanze sarà importante anche per definire la governance europea e il government italiano”.