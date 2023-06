Poliziotti arrestati a Verona. Di Folco (Sip): “Chi sbaglia paga, questo non deve ledere reputazione di agenti che fanno bene proprio lavoro”

Sergio Di Folco ha esordito proprio parlando degli arresti dei poliziotti a Verona, affermando: "Qualora le ricostruzioni fossero confermate sarebbero di grande gravità,

Sergio Di Folco, segretario generale del Sip (il sindacato italiano di Polizia) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Ilaria Sambucci su Radio Cusano Campus.

Il segretario generale è intervenuto per commentare la delicata vicenda occorsa a Verona, dove cinque poliziotti sono stati arrestati con le accuse di tortura, lesioni, falso , omissioni di atti d’ufficio, peculato e abuso d’ufficio. Con altri diciassette poliziotti che, al momento sono indagati e sono stati trasferiti.

Sergio Di Folco ha esordito proprio parlando degli arresti dei poliziotti a Verona, affermando: “Qualora le ricostruzioni fossero confermate sarebbero di grande gravità, questo però non deve andare a ledere la reputazione di migliaia di donne e di uomini della polizia di Stato che svolgono il loro servizio in modo eccellente.

E ancora: “Chi sbaglia paga e sono sicuro che la magistratura farà chiarezza su questa vicenda. E’ stata la polizia in primis ad indagare i propri operatori. Adesso girano tante notizie, è difficile dire chi ha ragione, ma una cosa è certa per tutti: chi sbaglia paga e non viene giustificato nessuno, né se è un poliziotto, né se è un medico, ecc… A volte però la notizia viene deviata, quindi bisogna ricostruire bene i fatti.”

Infine, concludendo il suo intervento, il segretario generale del Sip ha aggiunto: “Stiamo parlando di 5 persone su 100mila persone che potrebbero aver sbagliato, per questo non è che può pagare tutta la categoria per poche persone”.