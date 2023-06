Rimossa la corona di fiori per Silvio Berlusconi di Escort Advisor

Fa discutere la posa della corona di fiori da parte di Escort Advisor, primo sito di recensioni di escort in Europa, consegnata questa mattina davanti a Villa San Martino ad Arcore per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi.



C’è chi urla al cattivo gusto e alla mancanza di rispetto, tanto che la corona è stata rimossa molto velocemente. Escort Advisor è un’azienda strutturata e come altre realtà, personalità e brand ha deciso di mandare un saluto floreale, non diverso da tutti quelli che la popolazione ha lasciato davanti alla Villa.



Se ci fosse stato scritto il nome di un altro brand sulla corona, ci sarebbe stato tutto questo trambusto? No, perché tutti stanno lasciando il loro saluto ad Arcore.



Tutta questa indignazione, non fa altro che confermare l’ipocrisia che ruota intorno al settore e intorno alla stessa figura di Berlusconi. Ipocrisia per cui in Italia ci sono quasi 5 milioni di utenti che frequentano Escort Advisor ogni mese e quasi 120.000 sex workers che non hanno veri diritti tutelati dallo Stato.



In questi giorni, va bene per tutti i quotidiani nazionali e le TV parlare dei dettagli più pruriginosi dei processi a carico di Berlusconi, come ripercorrere tutte le vicende legate alle donne del Cavaliere, ma non è ritenuta accettabile una semplice corona di fiori.



Alcuni giornali e TV nazionali hanno riportato anche una dicitura errata e davvero spregevole del messaggio che è stato lasciato sulla corona. In realtà, non è stato scritto nulla di sconveniente o provocatorio, semplicemente: “Ciao Silvio. Escort Advisor”.



Perché Escort Advisor ha voluto rinnovare l’omaggio dopo aver dedicato l’Home Page del sito negli scorsi giorni?