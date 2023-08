La destra sociale contro quella liberale sul reddito di cittadinanza

La destra sociale contro il Governo Meloni e a difesa del reddito di cittadinanza. Questo nei fatti quanto sta avvenendo in questi giorni con Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, insieme a Marcello Taglialatela, presidente di Campo Sud – entrambi provenienti dalla Destra Sociale – che hanno annunciato un’iniziativa di assistenza legale gratuita a favore dei beneficiari legittimi del reddito di cittadinanza che hanno ricevuto notifica della cancellazione della misura. “Un gesto – commenta La Stampa – di chiara opposizione al governo guidato da Giorgia Meloni che giunge tre giorni dopo gli incontri ad Orvieto dove si è parlato di un possibile nuovo movimento politico guidato da Alemanno in vista delle elezioni europee del 2024″.

Non è da stupirsi che la destra sociale si sia mossa a riguardo e con tali modalità dopo l’incontro di Orvieto. Parliamo infatti di un’ideologia che, pur mantenendo alcune posizioni conservative, si preoccupa di proteggere le fasce più svantaggiate della società, dando quindi importanza al ruolo dello Stato nel garantire opportunità e sostegno ai cittadini. Nei fatti schierandosi su temi come il reddito di cittadinanza, che è un sostegno economico che viene fornito dallo Stato a tutti i cittadini, senza distinzioni, al fine di garantire un livello minimo di sussistenza, tra coloro che ne sono a favore.

Tali dichiarazioni ovviamente non sono piaciute ad alcune aree della destra liberale che hanno criticato aspramente l’iniziativa di Alemanno.

Dobbiamo comunque ricordare che da parte della destra sociale vi è certamente un sostegno a misure come il reddito di cittadinanza, il vero problema risiede semmai nel come vengono attuate le politiche del lavoro. Un tema che non è stato affrontato seriamente nel corso di questi anni e che è stato risolto, nei fatti, con l’abolizione della misura messa in campo dal M5S e non puntando a una seria riforma che puntasse al mercato del lavoro.

M.S.